سعودعبدالعزيز



تمكن رجال مباحث الجليب من إلقاء القبض على أم الرضيع حديث الولادة الذي تم العثور عليه قبل يومين بعدما تخلصت منه برميه في ساحة ترابية بجانب أحد المساجد في منطقة خيطان.



وقال مصدر أمني لـ«الأنباء»، إن تحريات المباحث فور تلقي البلاغ جمعت خيوط الجريمة التي تتلخص واقعتها في العثور على طفل رضيع (لقيط) بجانب مسجد في منطقة خيطان، وعليه تم نقل الطفل الذي كان بحالة جيدة إلى المستشفى.



وأضاف: تم إجراء التحريات من قبل رجال المباحث الذين توصلوا إلى هوية والدة الطفل وهي وافدة من الجنسية الهندية.



وتابع المصدر: بعد التأكد من هوية أم الرضيع تم ضبطها واعترفت بأن الطفل نتيجة علاقة مع وافد أردني كانت تقيم لديه في السكن لمدة عام، وقالت إنه هو من حرضها على التخلص من الطفل برميه عند المسجد، ليتم بعد ذلك ضبط الوافد وجرت إحالتهما إلى الحجز لاستكمال إجراءات القضية.