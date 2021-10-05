وجد الباحثون، في دراسة حديثة نشرت في عدد أكتوبر من مجلة «التغذية»، أن البالغين في منتصف العمر إلى كبار السن الذين يتناولون ثلاث حصص على الأقل من الحبوب الكاملة يوميا لديهم زيادات أقل في حجم الخصر وضغط الدم ومستويات السكر في الدم.



وقام الباحثون في جامعة «تافتس» في مدينة «بوسطن» الأميركية بفحص أثر تناول الحبوب الكاملة والمكررة بمرور الوقت على خمسة عوامل خطر لأمراض القلب: حجم الخصر، وضغط الدم، وسكر الدم، والدهون الثلاثية، وكوليسترول HDL (الجيد).

وقد أظهرت النتائج أن حجم الخصر زاد بمعدل أكثر من 1 بوصة في المشاركين الذين يتناولون كميات منخفضة من الحبوب الكاملة، مقابل حوالي نصف بوصة في المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة من هذه الحبوب.