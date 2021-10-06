قام وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي، بزيارة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكان في استقباله مدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري، وذلك لبحث مدى إمكانية استقطاب خريجيها لسد احتياجات وزارة الدفاع مع تزويدهم بالأعداد والتخصصات المطلوبة بشكل تفصيلي بما يخدم المؤسسة العسكرية.

وتم عقد اجتماع على هامش الزيارة تم من خلاله تبادل الآراء حول مدى إمكانية توفير احتياجات الوزارة من الكوادر الوطنية بشقيها المدني والعسكري، وعقد دورات تدريبية خاصة للموظفين بإشراف الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والتنسيق لعقد لقاءات تنويرية لشرح طبيعة العمل بوزارة الدفاع للطلبة الخريجين وعمل زيارات ميدانية للاطلاع على آليتها.



وأعرب الشيخ فهد جابر العلي عن بالغ شكره وامتنانه لمدير عام «التطبيقي» على حفاوة الاستقبال واستجابتهم وتعاونهم الذي سوف يؤتي ثماره على موظفي «الدفاع» للارتقاء بالمؤسسة العسكرية الى أعلى المستويات بالتخصصات الفنية والحرفية.



رافقه خلال الزيارة الوكيل المساعد لهندسة المنشآت العسكرية عامر نسيم وعدد من مديري وموظفي الهيئة الإدارية بوزارة الدفاع.