تداول المعلومات بشكل مستمر مع دول الخليج بهدف التكامل والتغلب على أي معضلة مناخية

المذكرة تتيح معرفة الظواهر الطبيعية للتحكم باتجاه السيول وأفضل المناطق لإقامة المساكن



دارين العلي



قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن الكويت بعيدة عن الأعاصير، مشيرا إلى أن الإعصار «شاهين» الذي ضرب سلطنة عمان تمت مراقبته منذ البداية ومعرفة مداه، الذي لن يصل إلى الكويت.



‏وأوضح الأحمد في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع الجمعية الجغرافية الكويتية ان الأعاصير على خط الاستواء والتي تضرب المناطق الاستوائية لا ترتفع إلى المناطق الشمالية من خط الاستواء، مؤكدا الدعم الكامل والشامل للشعب العماني وكل الشعوب الخليجية، لافتا إلى تداول المعلومات بشكل مستمر مع الجهات الرسمية بدول الخليج، بهدف التكامل والتغلب على أي معضلة مناخية، وتكاملنا ودعمنا مع المجموعة الخليجية بشكل متكامل، ونتقدم بالعزاء للأخوة في سلطنة عمان بضحايا إعصار شاهين، وأيضا كل الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة لحل المعضلة في سلطنة عمان ومساندة الشعب العماني للتغلب على هذا الإعصار.



وذكر انه من خلال الاتفاقية سيتم التكامل مع الجمعية لإقامة ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية قدرات كوادر الهيئة في نظم المعلومات الجغرافية والتسهيل على المواطنين في للحصول على المعلومات الجغرافية، مبينا ان جميع البيانات والمعلومات الجغرافية ستكون موجودة على الصفحة الالكترونية لـ«البيئة» ويستطيع من خلالها المتصفح الحصول على معلومات عن طبقات الارض وما تحويها، والمذكرة مدتها 3 سنوات قابلة للتجديد.



واضاف ان المذكرة تتيح لـ«البيئة» عمل دراسات مستفيضة ومعرفة جميع العوامل والظواهر الطبيعية للتحكم باتجاه السيول خلال موسم الامطار ومعرفة افضل المناطق لإقامة مساكن جديدة تكون خالية من التضاريس الوعرة التي تعرقل عمل المساكن في الدولة والمياه الجوفية وغيرها، مؤكدا استمرار تعاون الهيئة مع جمعيات النفع العام ودعمها وتشجيعها على الوصول الى الأهداف المنشودة لافتا الى أن الجمعيات تعد اساس العمل البيئي في البلاد ولها دور كبير في توفير المعلومات البيئية للمواطنين والمقيمين.



بدوره، قال رئيس الجمعية الجغرافية الكويتية عبدالوهاب الرشود ان الجمعية لديها مختبر متخصص لعلم نظم المعلومات الجغرافية وخرائط خاصة بهذا الشأن وسيتم تدريب موظفي «البيئة» وتزويدهم بالبيانات المطلوبة.



وأوضح الرشود انه سيتم ايضا اثراء الهيئة بالمعلومات حول المناطق الصالحة والسيول ومجراها والوديان وكل ما يخص طبوغرافية الكويت، مشيرا الى ان الجمعية تنتج خرائط خاصة ولديها خرائط كاملة الكويت وللخليج العربي والوطن العربي والعالم الحديث وسيتم تزويد الهيئة بها.



‏ميزانية «البيئة» تتناسب مع عملها



في رده على استفسارات الصحافيين حول مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي 2022-2023 أكد الأحمد أنه سيتم إرسالها إلى وزارة المالية لتقوم بعرضها على مجلس الأمة لإقرارها.



وأضاف أن الميزانية تتناسب مع عمل الهيئة والدور المنوط بها، آملا أن يتم اعتمادها من قبل لجنة الميزانيات حتى تقوم الهيئة بالواجبات المنوطة بها.