دعت شركة لكزس المصممين الراغبين في المشاركة في «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2022 إلى سرعة التسجيل فيها، وذلك لتبقي بضعة أيام فقط على الموعد النهائي لتقديم الأفكار وهو 10 أكتوبر 2021. وتقام الجائزة هذا العام بنسختها العاشرة تحت شعار «التصميم من أجل غد أفضل»، وهي منصة دولية مرموقة تهدف إلى اكتشاف وصقل قدرات جيل جديد من المواهب الواعدة من المبدعين والمصممين من مختلف أنحاء العالم، وتزويدهم بفرصة فريدة واستثنائية.



وكانت شركة لكزس قد كشفت عن أسماء لجنة التحكيم وفريق الموجهين الخاصين بـ «جائزة لكزس للتصميم» للعام 2022، ومن المقرر أن تعلن لجنة التحكيم عن المتسابقين النهائيين الـ 6 من بين آلاف المشاركات في أوائل العام 2022. سيعتمد قرار اللجنة على مدى دمج المتسابقين لأفكارهم الإبداعية مع المبادئ الجوهرية الثلاثة لعلامة لكزس الفاخرة، وهي «التوقع» و«الابتكار» و«التأثير»، مع التركيز على الفكرة التي ستجسد تصميما من أجل غد أفضل. وتضم لجنة تحكيم الجائزة لهذا العام كلا من المهندسة المعمارية أنوباما كوندو والمصمم بروس ماو، إلى جانب عضوي التحكيم المساهمين الثابتين، وهما باولا أنتونيللي، كبير أمناء الهندسة والتصميم في متحف الفن الحديث في نيويورك، وسايمون همفريز، رئيس التصميم العالمي لدى شركة لكزس.



سيشارك المتسابقون النهائيون الـ 6 في ورشة عمل مع متخصصين عالميين في التصميم الذين سيعملون مشرفين، وسيحظى كل متسابق بتجربة فريدة، إذ سيمنحهم المشرفون إرشادات مباشرة وتفاعلية من أجل تطوير نماذج أولية تجسد أفكارهم الإبداعية. وستشهد نسخة العام 2022 من الجائزة مشاركة كل من المهندس المعماري يوسوكي هايانو المقيم في بكين، والمصمم سام بارون المقيم في فرنسا والبرتغال، واللذين سينضمان إلى المصمم جو دوسيه، والذي يشارك للعام الثالث كمشرف موثوق، بالإضافة إلى المصممة سابين مارسيليس، وهي مشرفة متخصصة شاركت في نسخة العام الماضي من الجائزة.



وسيتضمن برنامج التوجيه والإرشاد تمويلا لكل متسابق نهائي لتطوير النماذج الأولية الخاصة بكل منهم بميزانية تصل إلى 3 ملايين ين ياباني (ما يعادل أكثر من 25 ألف دولار)، على أن تختار لجنة التحكيم فائزا واحدا بالجائزة الكبرى بعد استعراض الأفكار والنماذج الأولية للمتسابقين النهائيين أمام عدد من الضيوف والوسائل الإعلامية.



وبهذه المناسبة، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: تجسد جائزة لكزس للتصميم إيماننا بقوة الابتكار ودوره الأساسي في فتح المجالات لمستقبل أفضل للجميع. ونحتفل اليوم بمرور 10 سنوات على إطلاق هذه الجائزة الفريدة التي تسهم في تمكين المواهب الواعدة عبر تقديم إرشادات متخصصة وإتاحة الفرصة لهم لتجسيد رؤاهم. يعد دعم الجيل القادم من المصممين والمبدعين عاملا أساسيا في سعينا إلى خلق تجارب مذهلة، وتوسيع حدود ما يمكن تحقيقه من خلال التصاميم الجريئة. وبناء على ذلك، أتطلع قدما للتعرف على الأفكار التي سيقدمها المتأهلون للتصفيات النهائية لهذا العام، وأود أن أشكر جميع المشاركين في هذا الجائزة الملهمة، بمن فيهم جميع المتسابقين حول العالم على مساهماتهم المتميزة.