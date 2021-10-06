القاهرة - محمد صلاح



أعاد خبر زواج الفنانة أصالة للمرة الثالثة والفنان أحمد سعد للمرة الرابعة إلى الأذهان ظاهرة زواج العديد من الفنانين والفنانات كثيرا وكأنها هواية أو تعاقد مع المأذون للذهاب إليه كثيرا. «الأنباء» ترصد بالأسماء والكواليس نجوم ونجمات الفن الذين ضربوا رقما قياسيا في الزواج:



الفنان حسين فهمي من الرجال الذي يفضل العيش متزوجا رغم كثرة ذهابه للمأذون للطلاق، فقد تزوج في بداية حياته من نادية محرم وأنجب منها طفلين، ثم تزوج من الفنانة ميرفت أمين وأنجب منها منة الله، وارتبط بالفنانة لقاء سويدان، وكانت آخر زيجاته من سيدة الأعمال السعودية رنا القصبي، وأخيرا تزوج لسابع مرة وظهر مع زوجته في مهرجان الفن ولكن لم يكشف تفاصيل عنها.



وتزوج المطرب علي الحجار 6 مرات وله 7 أبناء، منهن مشيرة إسماعيل وزوجته الأخيرة معه منذ 16 عاما، ودائما لا يفضل الإفصاح عن حياته الأسرية، والطريف انه يدفع 40 ألف جنيه نفقة شهريا لمطلقاته وبعض أولاده.



وبدأت الفنانة غادة عبدالرازق مشوارها مع الزواج وعمرها 17 عاما من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز، ثم من رجل أعمال مصري، والمحامي حلمي سرحان والمنتج وليد التابعي ومحمد فودة، وأخيرا مدير التصوير هيثم زنيتة.



وتزوجت الفنانة سوسن بدر 7 مرات، المرة الأولى وهي طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبوطالب أنجبت منه ابنتها الوحيدة ياسمين، ثم تزوجت طبيبا شهيرا وثالثا من رجل أعمال لمدة شهور وتوفي ثم السيناريست محسن زايد وتوفي.. ثم من المخرج باسم محفوظ عبدالرحمن، ثم الراحل فريد المرشدي ابن ناهد فريد شوقي الذي يصغرها بـ 20 عاما، وأخيرا من الشاعر سامح علي لشهور.



وتزوجت سمية الخشاب 4 مرات ولم تفصح عن اسم زوجها إلا مرة واحدة وكان المطرب أحمد سعد، أما الثلاثي الآخر فهم، الأول قبل احترافها الفن وهي في سن 23 عاما، ثم رجل أعمال عربي، والرابع طيار.



ونالت زيجات المطرب أحمد سعد الكثير من المساحات في وسائل الإعلام، منهن لبنى بيومي وأنجب منها طفلين، ثم ريم البارودي، وسمية الخشاب التي تكبره بـ 15 عاما،



وأخيرا علياء البسيوني.



الفنان أحمد الفيشاوي له في الزواج والطلاق وإثبات النسب جولات وصولات، فقد اعترف بأم ابنته هند الحناوي بعد جولة من المحاكمات، ثم تزوج وسام عاطف، بعدها الفنانة الألمانية دنيس ولمان، والرابعة رولا دبس، وأخيرا سيدة الأعمال ندى الكامل.