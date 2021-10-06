تستعد الفنانة السويدية السورية "لين برازي" للسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في ثاني عمل سينمائي لها، إلى جانب نخبة من ألمع نجوم السينما في السعودية والإمارات.

وأبدت "برازي" سعادتها للمشاركة في الفيلم الجديد، مشيدة بتجربتها السابقة في الفيلم السوري "Fake أپ"، مع المخرج القدير "أحمد إبراهيم أحمد".

وقالت في تصريحات خاصة: "تنتظرني مشاركة في فيلم سينمائي كوميدي في الإمارات، وهي تجربتي الثانية في مجال السينما، وأنا سعيدة جداً بالتواجد إلى جانب فنانين سعوديين وإماراتيين لهم مكانة عالية".

وتابعت: "لا أود الحديث عن تفاصيل العمل، لكني أتوقع نجاحه لأنه يضم مجموعة مميزة من الفنانين في السعودية والإمارات".

وتواجدت "برازي" مؤخراً في الفيلم السينمائي السوري "Fake أپ"، الذي يعتبر أول تجربة عربية لها، بعد عدة مشاركات في السويد.

ووصفت تجربتها آنذاك بالممتعة، وأضافت: "تواجدت إلى جانب عده نجوم كبار، والمخرج القدير أحمد ابراهيم أحمد، ما جعلني أشعر بالمسؤولية والتوتر، لكني تغلبت على المشكلة بفضل الزملاء في العمل".

وعن دورها، قالت: "دوري يشبهني كثيراً، أنا عفوية للغاية، مثل سهى التي أجسد شخصيتها، إلى درجه تمنيت فيها أن أكون سهى في الحقيقة، وأن أعيش حياتها، باختصار، كان دوراً ممتعاً جداً، وأنا سعيدة لأدائه".