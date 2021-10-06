القاهرة - سامي عبدالفتاح



اكتملت أمس القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام نجم ليفربول محمد صلاح لمعسكر «الفراعنة» ببرج العرب استعدادا لمباراتي ليبيا يومي 8 و11 الجاري بتصفيات كأس العالم، حيث تسلم صلاح رسميا شارة قيادة المنتخب، إذ حرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كيروش ومعاونيه واللاعبين جميعا على تهنئته بهدفه المميز في شباك مانشستر سيتى، والذي كان حديث العالم خلال الأيام الماضية.



وسبق انضمام صلاح الى معسكر المنتخب جميع المحترفين الذين تم اختيارهم، وهم مصطفى محمد ومحمد النني وعمر مرموش وأحمد حجازي وأحمد حسن كوكا.



ويستهل كيروش مشواره مع المنتخب بعد غد الجمعة بمواجهة ليبيا على ستاد برج العرب في الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2022 سعيا لاعتلاء صدارة المجموعة السادسة، التي تحتلها ليبيا حاليا بـ 6 نقاط، بينما يأتي المنتخب بالمركز الثاني بـ 4 نقاط.



وسبق أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تعيين باسيفيك مانا من بورندي حكما لإدارة اللقاء المقرر بستاد الجيش ببرج العرب، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبورندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا وهو صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.



إلى ذلك، استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وهم التونسي حمدي النقاز وعمر كمال عبدالواحد ومحمود شبانة نظرا لعدم الوصول إلى حل لأزمة إيقاف القيد لفترتين من قبل «فيفا» بسبب أزمة التعاقد مع اللاعب حسام أشرف رغم تعاقده مع نادي كاميروني، مما أدى الى تغريم الزمالك 4 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 200 ألف دولار.