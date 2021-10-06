الدوحة - فريد عبدالباقي



يدرس نادي قطر القطري التعاقد مع المدرب الجنوبي الأفريقي للنادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني لتولى مهمة تدريب الفريق القطري خلفا للمدرب البرازيلي زي ريكاردو الذي تمت إقالته بعد مرور 4 جولات من الدوري القطري وتعيين مدرب فريق قطر تحت 21 سنة يوسف النوبي الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول قاد قطر للفوز على الغرافة 2-0 في الجولة الخامسة ليحقق الفريق أول انتصار له في الدوري القطري هذا الموسم.



هذا، ويواصل منتخب قطر الأول لكرة القدم تدريباته اليومية في مدينة فارو البرتغالية استعدادا لخوض لقاء البرتغال في الجولة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 التي ستقام يوم 9 أكتوبر الجاري على ستاد الغارفي، إذ يلعب منتخب قطر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات البرتغال وايرلندا وصربيا وأذربيجان ولوكسمبورغ، علما أنه يشارك في التصفيات الأوروبية بصفة اعتبارية دون احتساب النتائج.



ويخوض «العنابي» مباراة الجولة الثامنة أمام منتخب ايرلندا في 12 الجاري على ستاد افيفا في مدينة دبلن.