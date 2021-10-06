حنان عبد المعبود



أكد استشاري ورئيس مركز الأشعة التشخيصية في معهد دسمان للسكري والذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عبدالمحسن بن نخي أن المركز فريد من نوعه، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة في العالم وبأعلى معايير الجودة لضمان توفير مستوى مميز من الرعاية للمرضى على أيدي أفضل المختصين، وحصل المعهد ومركز الأشعة التشخيصية على أفضل مستوى للاعتماد الكندي الدولي «المستوى الماسي»، لافتا إلى انه تم تأسيسه ليكون رافدا أساسيا للأبحاث العلمية التي ينفرد بها المعهد في مجال الوقاية وتشخيص وعلاج السكري الا انه يستقبل جميع المرضى في الكويت.



وقال بن نخي إن المركز، بالإضافة الى ما سبق يستقبل العديد من الحالات يوميا من مختلف التخصصات الطبية ولا يقتصر على السكري ويتعامل مع العديد من شركات التأمين بما في ذلك «عافية»، ويوفر مركز الأشعة التشخيصية بالمعهد فحوصات مغناطيسية للتصوير بالرنين المغناطيسي ذات مجالات فائقة MRI 3T وMRI 1.5T ذات التجويف الواسع بتطبيقات عالية السرعة والوضوح والدقة، وأيضا أحدث الأجهزة للأشعة المقطعية «CT» عالية الوضوح ذات أداء تكنولوجي مبتكر منخفض الإشعاع لتصوير كامل الجسم وتصوير دقيق للأوعية الدموية في الجسم منها تقييم شرايين القلب، بالإضافة الى ذلك يقدم فحوصات الأشعة بالموجات فوق الصوتية «السونار»، والعديد من الخدمات والفحوصات الأخرى من بينها قياس كثافة العظام وتكوين الجسم والأشعة السينية «X-Rays» والأشعة البانورامية للأسنان، بالإضافة إلى مختبر أوعية دموية تشخيصية متكامل.



وأضاف: يعد حصول المعهد ومركز الأشعة التشخيصية على أعلى مستوى للاعتماد الكندي الدولي «الاعتماد الماسي»، دليل على اهتمام المركز بتقديم افضل الخدمات للمراجعين في بيئة آمنة مع الحفاظ الصارم على خصوصية المرضى، ولكون المعهد مؤسسة غير ربحية تهدف الى البحث العلمي، فقد تم توفير الخدمات في مركز الأشعة بأسعار تنافسية ومتناول الجميع.



وذكر أن المركز دشن خدمة جديدة للتواصل مع فريق المركز من خلال الواتساب على الرقم 65055011، وذلك للاستفسار عن الخدمات المقدمة والأسعار وحجز المواعيد، ولكل ما يخص خدمات مركز الأشعة التشخيصية في المعهد.