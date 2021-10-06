حنان عبدالمعبود

أعلنت وزارة الصحة عن تدشين حملة ميدانية متنقلة لتطعيم طريحي الفراش وكبار السن من نزلاء دور رعاية المسنين التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، بالجرعة التنشيطية الثالثة والذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر.

وقالت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة د.دينا الضبيب إنه تم تطعيم نحو 500 من طريحي الفراش بالجرعة الثالثة من مجموع 3500 شخص من فئة طريحي الفراش.

وأضافت انه منذ انطلاق الحملات الميدانية في شهر أبريل الماضي تم تطعيم نحو 260 ألف شخص، منهم 70 ألفا خلال المرحلة السادسة.

وأعلنت الضبيب عن تدشين المرحلة السابعة قريبا والتي تستهدف مناطق تكدس العمالة.

وأشارت إلى تطعيم 17 من المسنين بالجرعة التعزيزية الثالثة في دور رعاية المسنين.