أرجعت الفنانة هالة صدقي قلة أعمالها وغيابها عن الساحة الفنية مؤخرا إلى ضعف الأعمال المعروضة عليها، مشيرة إلى أنها ترفض الدخول في أعمال فنية من أجل التواجد فقط.

وأكدت هالة صدقي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنها اعتذرت عن أعمال كثيرة عرضت عليها لأنها كانت ستؤثر بشكل سلبي على مسيرتها الحافلة بالأعمال الفنية الناجحة، قائلة "كل شخص له طريقة تفكير وأنا أفضل البقاء بدون عمل للمحافظة على اسمي، فأنا لست مستعدة للنزول عن مستوى الأعمال التي قدمتها، وما يهمني أن يوضع اسمي في أعمال تليق بتاريخي الفني".

وكشفت صدقي عن اعتذارها عن تقديم مسلسلات الـ10 حلقات؛ لأنها غير مقتنعة بهذه النوعية من الدراما، موضحة أن مستوى الفن في السابق كان أكثر تأثيرا؛ بسبب قوة المحتوى، ووجود كتاب ومؤلفين كبار يمتلكون فكر وثقافة كبيرة، بعكس هذه الأيام التي تكون فيه الأعمال الجيدة قليلة للغاية بشكل يفرض الكثير من التحديات على مهنة الفن والعاملين فيها.

وقالت -بشأن مشاركتها في دورة مهرجان الإسكندرية السينمائي -:" عندما يكون هناك حاجة مهمة للفن والبلد لابد من الاهتمام، وحضوري مهرجان الإسكندرية يأتي في هذا السياق"، مضيفة -عما تردد عن مشاركتها في بطولة الفيلم السينمائي "تسعة تسعة" - :" ليس لدي أي فكرة عن المشروع ولا أعرف حاجة عنه".

يذكر أن آخر ما قدمته هالة صدقي علي الشاشة التلفزيونية مسلسل "ليه لأ" الذي عرض في منتصف 2020 بمشاركة أمينة خليل وشيرين رضا ومريم الخشت، ومسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد للمخرج محمود كريم، وتأليف محمد الشواف، وشارك في بطولته كل من محمد لطفى وكمال أبو ريا وهنادى مهنا وآخرون من النجوم