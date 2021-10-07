أشاد مساعد وزير الخارجيــــة للشـــؤون القنصلية بالوكالة مشعل إبراهيم المضف بالصورة المشرفة لمركز إيواء العمالة الوافدة، لافتا إلى التعامل الإنساني الراقي لنزيلات المركز والجهد الكبير المبذول من العاملين فيه لتقديم أفضل الخدمات لنزيلاته من حيث توفير الحماية القانونية والإقامة الكريمة للعمالة.



جاء ذلك خلال زيارة المضف يرافقه والسكرتير الثاني محمد الحرز من الشؤون القنصلية، إلى مركز إيواء العمالة الوافدة وكان في استقبالهم نائب المدير العام لحماية القوى العاملة بالوكالة في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد المراد، ومدير إدارة علاقات العمل فتوح الأنصاري، ومراقب إدارة علاقات العمل علي الدلماني، ورئيس مركز إيواء العمالة الوافدة محمد رجا، ورئيس قسم المطبوعات بإدارة العلاقات العامة والإعلام فهيد الحتيتة.



وجاءت الزيارة بهدف التعرف على آلية تسهيل الإجراءات وتقديم الحلول اللازمة للعاملات المقيمات داخل المركز خلال فترة جائحة كورونا وكيفية التنسيق مع سفارتهم وكيفية استقبال العمالة، ودور الجهات الحكومية بالمركز والخدمات التي يقدمها للعاملات المقيمات فيه والتي تشمل الخدمات الصحية والقانونية، كما تمت الإجابة خلال الزيارة عن كل الاستفسارات المطروحة من قبل الوفد، وتم تزويدهم بكل المعلومات والإحصاءات المختلفة الخاصة بأعداد العاملات المتواجدات بالمركز.