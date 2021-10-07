بناءً على توجيهات وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطور العمراني ووزير الدولة لشؤون البلدية شايع الشايع ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي برفع مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظات ورفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة بالساحات التي تعوق حركة المواطنين وتشوه المنظر العام، نفذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية 4 جولات ميدانية بمناطق الرابية والأندلس والفروانية وخيطان أسفرت عن رفع 59 سيارة ومعدة ثقيلة.



وأوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية «الفروانية» سعد الخرينج أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يواصل جولاته الميدانية لإزالة كل السيارات والمعدات الثقيلة من الساحات الترابية بجميع مناطق المحافظة ووضع سواتر ترابية مؤقتة لمنع وقوف السيارات والمعدات الثقيلة بالساحات وفقا للخطة الموضوعة.



وأشار إلى أن الفريق الرقابي قام بتنفيذ 4 جولات ميدانية بمناطق الرابية والأندلس والفروانية وخيطان خلال الأيام الماضية قد أسفرت عن رفع 59 سيارة ومعده ثقيلة.



وأكد الخرينج تواصل الجولات الميدانية بجميع مناطق المحافظة لتنظيف ساحاتها بالكامل من كل السيارات والمعدات الثقيلة، مشيرا في هذا الصدد إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية قبل رفع وإزالة السيارات والمعدات الثقيلة وإرسالها إلى موقع حجز السيارات في البلدية.