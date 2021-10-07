أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أمس إحالة قيادي وموظف في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية.



وقالت «نزاهة» في بيان صحافي ان الإحالة تمت بناء على ما رصدته الهيئة من معلومات بشأن وقوع شبهات فساد في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة وجمع الاستدلالات التي أفضت الى اطمئنان الهيئة لوجود شبهة جدية لارتكاب جريمة من جرائم الفساد المؤثمة بموجب المادة 22 من قانون إنشاء الهيئة والمادة 257 من قانون الجزاء الكويتي.

وأكدت استمراراها في الجهود الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتفعيلا للمادة 24 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن مباشرة اختصاصها فور علمها بوقوع شبهة جريمة فساد، مشددة على عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات فيما ترصده أو يرد إليها من وقائع فساد بهدف الوقوف على حقيقتها ومساءلة مرتكبيها، مضيفة انها تعول كثيرا على دور المبلغين في مساعدتها على الوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة للكشف عن وقائع الفساد.