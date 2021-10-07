اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي امس حي عين اللوزة في بلدان سلوان بالقدس المحتلة وهدمت منزلا مكونا من طابق واحد، وأخطرت بهدم 3 منازل أخرى في البلدة الواقعة في الاتجاه الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك.



وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي بلدة سلوان فخري أبودياب، إن المنزل المهدوم يعود للمقدسي محمد مطر الذي سبق أن أخطرته بلدية الاحتلال بهدم منزله وأجبرته على هدم جزء منه بحجة عدم الترخيص، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية في المنطقة المذكورة على إغلاقها وتعمدت التضييق على الطلبة والمواطنين ومنعتهم من المرور.



وأضاف أبودياب ان سلطات الاحتلال سلمت إخطارات بهدم 3 منازل في حي البستان من سلوان حتى الخامس من نوفمبر، علما ان هذه المنازل قديمة وشيدت قبل عام 1967، محذرا من محاولات سلطات الاحتلال لهدم عدة أحياء في سلوان، والتي تمثل الواجهة الجنوبية للمسجد الأقصى لفرض سيطرتها بالكامل على مدينة القدس.



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة اعتقلت خلالها 19 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اعتقل 10 فلسطينيين في القدس المحتلة، وفي نابلس شمالي رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد أن داهمت منزليهما في البلدة وفتشتهما.



واعتقلت قوات الاحتلال في محافظة بيت لحم جنوبا شخصين من مدينة بيت ساحور، وفتى يبلغ من العمر (16 عاما) من بلدة بيت فجار، وفي الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين.



إلى ذلك، استهدفت قوات إسرائيلية امس بالرصاص وقنابل الصوت مراكب لصيادين قبالة بحر مدينة غزة ومزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 6 أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.