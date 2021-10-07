







أبوظبي ـ وام: استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد



آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية امس الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بحث مع وزير الخارجية القطري خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.



وحضر الاجتماع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني الإماراتي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.



وجاء هذا اللقاء في أعقاب زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد



آل نهيان إلى الدوحة في أغسطس الماضي، حيث اجتمع خلالها مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.



ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير الماضي، على إنهاء خلاف أدى إلى قطع العلاقات مع قطر في 2017.



وقادت الرياض والقاهرة الجهود لإصلاح العلاقات وعينتا سفيرين لهما في قطر، وأعادت علاقات السفر والتجارة مع الدوحة.