عبدالحميد الخطيب



حالة من التفاؤل والسعادة سادت بين جميع الموجودين في العرض الخاص لفيلم «الكيلو 300»، خصوصا ان العمل يقدم صناعة السينما المحلية بصورة جميلة ومختلفة، بجانب قصته الخفيفة التي تتضمن رسائل إنسانية مباشرة، بعيدة عن الإسفاف والابتذال.



تتناول أحداث الفيلم حكاية إبراهيم (إبراهيم الحربي) الذي يفقد بصره، ونتيجة لذلك يفصل من عمله وتتركه زوجته وعياله، فيشعر باليأس من الحياة ويظل حبيس ذكرياته عندما كان مبصرا، إلى أن يقابل في طريقه حمود (محمد الصراف) وهو شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدفعه الى اكتشاف الحياة من جديد.



«الأنباء» تواجدت في العرض الخاص للفيلم، والذي أقيم مساء امس الأول بمجمع 360، والتقت عددا من المشاركين فيه، وكانت البداية مع بطله النجم القدير إبراهيم الحربي، حيث قال: هذه تجربتي الثالثة في السينما، ولأول مرة أحضر افتتاح فيلم لي، فقد كانت عندي أمنية في بداية مشواري بالفن ان يكون لي أفلام بالسينما لأنني أعشقها، واليوم تحققت الأمنية بأن أكون متواجدا وافتتح فيلما لي، ويا رب يكون النجاح حليفنا، مكملا: دوري في «الكيلو 300» هو رجل تعرض لحادث ويزهد بالحياة الى ان يلتقي بشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي 24 ساعة يغير هذا الشاب من مفاهيم هذا الرجل ويتحول من البؤس والتعب والقلق الى التفاؤل رغم الألم الذي تعرض له.



بدوره، قال الكاتب بندر السعيد: يعتبر «الكيلو 300» أول فيلم كويتي يعرض بدور السينما مباشرة من بعد تصويره وعرضه بالمنصات، ونتمنى ان تكون التجربة لائقة بأذواق الجمهور الذي نبحث عن رضاه دائما، مضيفا: ردود الفعل حول الفيلم بالمنصات كانت جميلة جدا، وننتظر ردود الفعل سينمائيا.



من جهته، أكد المخرج ثامر العسلاوي على أهمية التجربة بالنسبة له، وقال: لا أخفيكم سرا، فالفيلم إضافة كبيرة لمشواري، وأتمنى ان اكون وفقت في تقديم رؤية تحوز إعجاب الجمهور العزيز، معبرا عن سعادته بالأصداء الإيجابية التي أتته أثناء عرض الفيلم عبر المنصات، متوقعا ان يحصد نجاحا مضاعفا في دور السينما.



واثنى العسلاوي على فريق العمل وما بذله من جهود، وقال: الجميع كان على قلب واحد لنصل الى هذه الدرجة المتميزة، لافتا إلى ان أجواء لوكيشن التصوير كانت مليئة بالود والمحبة وهو ما انعكس على الشاشة وسيشعر به كل من يتابع الفيلم.



يمكننا القول ان فيلم «الكيلو 300» تجربة سينمائية خفيفة تناسب جميع أفراد الأسرة، من خلاله يتم التطرق إلى العديد من القضايا، مثل أهمية التفاؤل في حياة الإنسان، وضرورة الرضا بقضاء الله وقدره لكي نعيش في سعادة وسلام، والتشجيع الكروي، والواسطة، وتأثير «السوشيال ميديا» على الناس، والتضحية من اجل الآخرين، لكن يؤخذ عليه انه يقدم تلك القضايا بشكل تقليدي، مكرر، وبالغ في بعض المشاهد بالشرح على حساب الفعل الدرامي، فظهرت «حبكة القصة» سطحية وغير مقنعة، وفي المقابل أتت الصورة فائقة الجودة، والكادرات متنوعة وتعطي واقعية للأحداث، بجانب الموسيقى التصويرية التي وضعت في مكانها الصحيح وتؤثر إيجابيا في كل من يشاهد الفيلم.



في الختام لا بد ان نشير الى ان الممثلين جميعا أجادوا في أداء أدوارهم، بداية من إبراهيم الحربي في شخصية «إبراهيم» الضرير، حيث جسده ببراعة تامة وعشنا معه لحظات اليأس والفرح، وكذلك مرام التي تقمصت دور «مريم» الأخت التي ترعى أشقاءها وتضحي من أجلهم، وعبدالله الخضر بدور «عبيد» الإنسان الكوميدي الجميل، وأيضا محمد الصراف في شخصية «حمود»، وأجاد كل محمد الفيلكاوي في دور «بوعيسى»، ويوسف المطر بشخصية «يوسف»، وهبة العبسي في تجسيد المربية «هبة»، وجاسم البلوشي بدور «جاسم»، وعبدالرحمن الحميدي في شخصية «عبدالرحمن».



جدير بالذكر ان فيلم «الكيلو 300» من تأليف الكاتب بندر السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، وإنتاج شركة «أندبندس للإنتاج الفني والمسرحي»، وشهد مشاركة عدد من النجوم ضيوف شرف، منهم: يعقوب عبدالله، أحمد العونان، عبدالله الطراروة، مي البلوشي، وآخرون.



طارق العلي: إنجاز شبابي جميل



على هامش العرض الخاص لفيلم «الكيلو 300» تحدث النجم طارق العلي لـ «الأنباء»، قائلا: الفيلم من الإنجازات الشبابية الجميلة، وأهنئ إخواني الفنانين أسرة العمل، ونقول لهم «مبروكين»، وان شاء الله فيلم موفق، مستدركا: نريد ان يأخذ الفيلم المحلي مكانه من حيث نسب الحضور، وان يمتد عرضه في دور السينما ليس لأسابيع بل لأشهر، فالعودة الى السينما الكويتية والحضور الجماهير له أثر طيب علينا. وتابع العلي: نتمنى ان تفتح جميع المرافق وتعود الحياة الى طبيعتها قريبا.



العجيمي: عودة للسينما الكويتية



عبر النجم محمد العجيمي عن سعادته بتواجده في العرض الخاص لفيلم «الكيلو 300»، متمنيا لفريق العمل التوفيق وحصد النجاح، وقال: الفيلم يمثل عودة جيدة للسينما الكويتية ويبشر بالخير، وجميعا نشاهد كم الإنتاج الكبير للأفلام في السنتين الأخيرتين سواء رعب او كوميديا وأكشن وكذلك مغامرات وغيرها، ونتمنى ان تزيد هذه الانتعاشة ونحقق أكبر نسبة من المشاهدات، وتعرض أفلامنا في هوليوود.