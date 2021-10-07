

مفرح الشمري

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بكل همة ونشاط، يواصل المخرج البحريني جمعان الرويعي تصوير مشاهد المسلسل الكوميدي «لعبة السعادة» في مملكة البحرين الشقيقة وهو من إنتاج شركة أبيز برودكشنز، ومن تأليف وليد كمال وسيناريو وحوار محمد جمال ومن بطولة خالد البريكي وعبدالمحسن القفاص واحمد العونان وميس كمر وريم ارحمه وأميرة محمد وأمل محمد ونورا محمد ومحمد صفر وآخرون.



المسلسل اجتماعي كوميدي يقع في 30 حلقة تدور أحداثه بين عائلتين: عائلة «مسعود» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد البريكي، وعائلة «مسعد» الذي يجسد شخصيته الفنان عبدالمحسن القفاص حيث تبدأ الأحداث بالعثور على خريطة سحرية توضح لهما أن هناك كنزا كبيرا ينتظرهما، ولكن هناك شروطا للحصول عليه، وعندما بحثت العائلتان عن كيفية الحصول على ذلك الكنز، وجدتا ان هناك نبوءة تقول إنه سيولد للعائلة ابنان في نفس اليوم والساعة والدقيقة، وواحد منهما فقط من سيصل لسر السعادة ويكشف ملامح الخريطة ويحظى بالكنز الكبير.



أفراد العائلتين يعيشون تحت سقف واحد، وبمجرد ان تتحقق النبوءة ويرزقون بابن وابنة، (سعيد الذي يجسده الفنان محمد صفر) و(سعيدة التي تجسدها الفنانة نورا محمد) تنقسم العائلة الى نصفين، كل واحد فيهم يفكر في مصلحته عن طريق مساعدة ابنه ليحظى بسر السعادة فيفوز بذلك الكنز الكبير المحسوس والملموس.



وفي ضوء صراع العائلتين يظهر «ابو سرور» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العونان غير المتعلم ويحب المال ومصلحته، وزوجته «أم سرور» التي تجسدها الفنانة ميس كمر التي تمتلك «بسطة» ولم يسلم احد من لسانها الطويل، وهما يحاولان التقرب للعائلتين للاستفادة منهما واستغلالهما لعل وعسى أن يحصلا على الكنز .



المسلسل قصته هادفة وبين طياته رسالة تؤكد أن السعادة يمكن الحصول عليها بتعاملنا مع الآخرين بحب وإخلاص، وأن المال لا يجلب السعادة ما لم تكن النفوس صافية والقلوب خالية من الحقد والحسد.



شركة ابيز برودكشنز المنتجة للعمل وفرت له جميع عناصر النجاح حتى يظهر بالشكل المطلوب، وهو بمنزلة عودة للمسلسلات الاجتماعية الكوميدية التي تعتمد على كوميديا الموقف.