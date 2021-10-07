يدرك المنتخب السعودي أنه سيخطو خطوة هائلة نحو مونديال قطر 2022 حال فوزه على ضيفه الياباني اليوم في المباراة المرتقبة بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لتصفيات الدور الحاسم المؤهل للنهائيات العالمية، ذلك لأن إحراز «الأخضر» النقاط الـ 3 يعني الابتعاد عن اليابان بفارق 6 نقاط في وقت مبكر من التصفيات، علما أن منتخب الساموراي تعثر في مستهل مشواره بسقوطه بشكل مفاجئ على أرضه أمام عمان قبل ان يحقق الفوز على الصين.



ويحتل الأخضر السعودي وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي المتصدر بالرصيد ذاته، فيما تحتل اليابان المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن عمان الرابعة، في حين يتذيل ترتيب المجموعة المنتخبان الفيتنامي والصيني بدون نقاط.



وفي المجموعة ذاتها تريد أستراليا حذو حذو السعودية وتحقيق فوزها الثالث تواليا عندما تستضيف عمان.



وفي مباراة ثالثة ضمن هذه المجموعة أيضا تلتقي الصين مع فيتنام.



ويتطلع منتخب الإمارات إلى فوز نادر على نظيره الإيراني عندما يستضيفه في ستاد الوصل بدبي، لإحياء آماله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة الأولى.



ومن أصل 14 مباراة رسمية وودية أقيمت بين المنتخبين، فازت إيران 10 مرات مقابل 4 تعادلات.



وتنتظر منتخب سورية مواجهة صعبة أمام نظيره الكوري الجنوبي في سيئول في ظل الغياب المؤثر لمحمد عثمان (روتردام الهولندي) واياز عثمان (لوينكوس اليوناني) بسبب رفض شركات الطيران سفر اللاعبين إلى كوريا بجواز السفر الأوروبي وفقا لما أكده اتحاد الكرة السوري في بيان رسمي.