بيروت - ناجي شربل



يتطلع كل من لبنان والعراق إلى تحقيق الفوز الأول في مسيرتهما بالدور الحاسم الآسيوي من تصفيات مونديال قطر، عندما يلتقيان مساء اليوم على ستاد خليفة في الدوحة بالمرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الأولى، حيث يملك كلا المنتخبين نقطة من تعادلين خارج الأرض في المرحلة الأولى (لبنان مع الإمارات والعراق مع كوريا الجنوبية سلبا)، فيما خسرا بالمرحلة الثانية (لبنان من كوريا الجنوبية 0-1 والعراق من 0-3).



ويأمل المدير الفني التشيكي لـ «الأرز» ايفان هاسيك في تحقيق لاعبيه الفوز، معتبرا أنهم جاهزون لهذه المهمة، «ويتمتعون بالروح الجماعية ويدركون أهمية اللقاء»، مشددا على أن الفرص لاتزال قائمة أمام منتخبات المجموعة، ما يحثها على التنافس القوي.



وقد ضم هاسيك إلى تشكيلته لاعبين جديدين هما مهاجم شباب الساحل فضل عنتر بعد تسجيله سباعية في مباراتين، ومدافع الأنصار حسين الدر، إضافة إلى استعادة جهود المحترف في قبرص باسل جرادي الذي خاض المباراة الأولى أمام الإمارات وتخلف عن السفر إلى كوريا الجنوبية، لخشيته من الإجراءات القاسية الخاصة بفيروس كورونا، والتي طاولته في المرحلة الأولى من التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا 2023 في الصين.



في المقابل، يخوض «أسود الرافدين» المباراة بهدف تعويض إقلاعهم البطيء في التصفيات، إذ يتطلعون بقيادة مديرهم الفني الهولندي ديك أدفوكات، إلى فوز يستهلون به رحلتهم إلى مجموع 17 نقطة التي تضمن لصاحبها تأهلا مباشرا للنهائيات في قطر.

ويقود المباراة طاقم حكام سعودي بقيادة محمد تركي الخضير.