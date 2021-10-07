اختتمت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بقطاع الرياضة للجميع مهرجانها الرياضي الترفيهي «صيفكم بارد» بالتعاون مع نادي الألعاب الشتوية الكويتي والذي استمر على مدى عدة أسابيع بهدف تعليم النشء والشباب أساسيات ومهارات لعبة التزلج على الجليد.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة الرياضة للجميع حامد الهزيم في تصريح للصحافيين على هامش المهرجان الذي أقيم على صالة عجيل العجران في نادي الألعاب الشتوية في منطقة بيان إن البطولة أقيمت وفق الاشتراطات والاحترازات الصحية المتبعة وشهدت مشاركة كبيرة من محبي هذه اللعبة وشمل عدة فئات سنية من الجنسين وتضمن إقامة مسابقات ترفيهية وترويحية للمشاركين.



وأضاف أن النادي خصص المهرجان الذي يقام كل أحد على مدى 8 أسابيع لعدة فئات وهي الشباب والسيدات والأطفال إضافة إلى اليوم العائلي، فيما اختتم المهرجان يوم السبت بإقامة يوم مفتوح، موضحا أن المهرجان شهد مشاركة لافتة من كل الفئات، كما ثمن دعم مدير عام الهيئة حمود فليطح ونائبه لشؤون الرياضة للجميع مشعل الهدبة في إنجاح هذه الفعالية، منوها بجهود الجهات المنظمة للمهرجان من الهيئة والنادي والتي أسهمت في نجاح أنشطته.



من جانبه، أكد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي حرص النادي على إنجاح جهود الهيئة بتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة غير التنافسية من باب المسؤولية الاجتماعية، منوها بالتنسيق المميز بين النادي والهيئة في هذا الصدد، معتبرا أن المشاركة الكبيرة بالمهرجان من كل فئات المجتمع تؤكد الشعبية الجارفة للألعاب الشتوية بالكويت، وأن المهرجان كان فرصة لاكتشاف النادي للعديد من المواهب في لعبة التزلج على الجليد.