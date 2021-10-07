استقبل مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت اليوم الخميس طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية نقلت ثلاثة أطنان من حليب الأطفال اهداء من الشعب الكويتي إلى الشعب اللبناني.

وجرى تسليم شحنة الإغاثة الى (جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي) اللبنانية بإشراف سفارة دولة الكويت لدى لبنان ممثلة بالسكرتير الأول ياسين الماجد.

وقال قائد الطائرة العقيد الركن الطيار راكان الزمانان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "الحمولة عبارة عن شحنة من حليب الأطفال وهي إغاثة عاجلة للبنان مقدمة من (جمعية قوافل للاغاثة والتنمية) بالتعاون مع وزارة الدفاع الكويتية".

واعتبر ان هذه الإغاثة "جزء مما يقوم به الجيش الكويتي لمساندة اشقائنا في لبنان في ظل هذه الظروف".

من جهتها قالت رئيسة (جمعية الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي) في لبنان امل حسن ل(كونا) انه "بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من أوضاع صحية واقتصادية دقيقة وانقطاع الادوية وحليب الأطفال قمنا بمناشدة عدة جهات من اجل المساعدة في هذا المجال فكانت التلبية من جمعية (جمعية قوافل للاغاثة والتنمية) في الكويت".

وأعربت عن شكرها لأهل الكويت على تلبية النداء سريعا لافتة الى ان عبوات الحليب ستوزع في مختلف المحافظات اللبنانية.

وكانت الكويت أولى الدول المسارعة لإغاثة لبنان فور وقوع انفجار مرفأ بيروت في أغسطس العام 2020 عبر الجسر الجوي الذي بادرت الى إنشائه والذي نقل عبر 18 طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية ما يفوق 820 طنا من الاحتياجات الى لبنان.