إعداد: هادي العنزي

صفحة «بحري» تلتقي اليوم الغواص محمد السماك الذي حدثنا عن بداياته مع الحداق وغوص السكوبا والغوص الحر وأفضل أماكن الغوص في الكويت، ولماذا الأرياق متنوعة بالصيد، وأكثر سمكة يبحث عنها اغلب الغواصين ويعتبرونها معشوقتهم لما فيها من متعة بالصيد والحجم المغري، وما الفرق بين غوص المياه الضحلة والعميقة، كما اطلعنا السماك على الاخطار التي تحيط بالغواص، وأهمية البدي (الغواص المرافق) والنصائح التي قدمها لاخوانه المبتدئين بهواية الغوص وأكثر ما يضايق عشاق الأعماق، فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الغواص محمد السماك: تولعت بالبحر والصيد من سنة 2000 وكان اغلب حداقي على الاسياف التي تمتد من المركز العلمي إلى الفنطاس وتعلمت حسبة المايات والموادع والترديع وما أيام الصيد في الشهر العربي وأفضل أوقات الصيد ومواسم الاسماك وأشياء أخرى كثيرة، وقد كانت طلعاتي مع الربع واحيانا بروحي، الحين السمج الحاضرة هي الشعم والسبيطي والنويبي والمكان اللي تكون فيه السمجة متنوعة هي الارياق.



المغاصات الخارجية افضل



ويضيف: كانت بدايتي بالغوص سنة 2010 غوص المعدات (السكوبا)، وطبعا غوص السكوبا متنوع بين مغاصات بحر الكويت ومغاصات البحر الاحمر ومغاصات المحيط الهادي وبصراحة افضل الغوص خارج الكويت بسبب تنوع المغاصات والرؤية التي تكون ممتازة خصوصا بالبحر الاحمر، وفي سنة 2014 اتجهت للغوص الحر وكان السبب الرئيسي هو الصيد.



غوص الأرياق



ويتابع: أماكن الغوص في الكويت تنقسم حق قسمين، مياه عميقة مثل الجزر ومياه ضحلة مثل الاسياف واللي بصراحة أنا افضلها لأنك لا تحتاج إلى طراد تنزل فيه من السيف وطلعتك وصيدك يكونون سريعين، ولا يختلف اي شخصين بأن افضل مكان للغوص الحر في الكويت وجاذب الغواصين هو الجنوب مثل غوص الجزر والارياق، وغوص الارياق هو الافضل والسمج متنوع هناك مثل الحلوايوة والطلاح والسكن والچنعد.



«الچنعدة» معشوقة الغواصين



ويضيف: سمجة الچنعد هي معشوقة الغواصين بسبب انها ممتعة بالصيد وأحجام بعضها كبيرة وهذا الذي يبحث عنه أي غواص، مسدس الضغط غالبا نستخدمه حق السيف وغوص الليل وانا افضل مسدس السير لأن مشاكله قليلة وأقدر اعدل عليه اقوى سيوره واغير التريقر وغير ذلك مسدس السير تلقى منه كل الاحجام من 50 إلى 150.



غوص المياه الضحلة والأعماق



ويقول: يتميز غوص المياه الضحلة (الاسياف) بانك لا تحتاج إلى مجهود مقارنة بغوص الاعماق وممكن تغوص بأي نوع زعانف لأن غالبا الغوصة تكون في وضع الصيد تنطر السمجة تقترب منك وترميها، واكثر المخاطر تكون بسبب العديد «شباك الصيد» عندما تكون الرؤية غير واضحة وأيضا الجت سكي يطلعلك عليك فجأة لا تعرف من اين، أما غوص الاعماق فهو الأمتع وخصوصا اذا كانت السمجة التي نبحث عنها حاضرة واكثر خطرا من الممكن ان يواجهه غواص الاعماق هو انه ما يكون حاسب حساب وقت الطلعة من الماي وبالتالي ممكن يحوشه بلاك اوت وطبعا وجود البدي«غواص مرافق» مهم جدا في كل الاحوال سواء بغوص الاسياف أو غوص الاعماق.



أخطار الغوص



ويضيف: اكبر خطر على الغواص هو الغواص نفسه لأن لازم يكون عارف قدراته ولازم يكون مستعد حق الغوصة قبلها ونايم عدل ومرتاح وغير مرهق ويكون شارب سوائل كافيه بالذات بغوص الصيف، وبالنسبة حق غوص الشتاء لازم يكون لابس بدلة مناسبة حق الجو تدفيه وما تدخل ماي وتكون قياسه بالضبط، أيضا التشيك على الاحوال الجوية والارصاد، ووضع علم ينبه الطراريد والجت السكي انه هناك غواص موجود في هذا المكان.



نصائح ذهبية



وأضاف: انصح اللي توه مبلش بالغوص انه يستمر بالهواية ما يوقف ويقول صعبة أو ما اقدر حتى لو ربعه احسن منه مفروض ما ييأس كلنا تعلمنا من الصفر وما زلنا نتعلم بكل غوصة نغوصها وابسط المواقف بالبحر تعلمك، والتأكد من الارصاد وما يطلع اذا كان الجو غير مناسب لان البحر ما فيه غشمرة، وأيضا التشييك على عدة الغوص وتكون مناسبة مثل الماسك والسنوركل وحزام الوزن والبدلة وهذه من الأشياء المهمة، وأهم شيء انه الغواص يغوص مع بدي ما يغوص بروحه تحت أي ظرف من الظروف كل منظمات الغوص تمنع الغوص المفرد (بدون بدي)



ختامية



واختتم السماك قائلا: اكثر شيء يضايق بالبحر أهل الجتات وبعض الطراريد الذين يأتون بسرعة عالية ولا ينتبهون انه في علم أو غواص، وأيضا عدم اهتمام الناس بالبيئة، الغوص من افضل الهوايات اللي ممكن تمارسها بحياتك وأنصح اللي ما جربها يجربها سواء غوص حر أو سكوبا بالذات الشباب الصغار بالعمر هواية ورياضة بنفس الوقت ويستغل وقته بشيء ممتع ومفيد، وأحب أن أوجه شكر حق اخوي بدر النجدي الذي تعلمت منه الكثير وما زلت أتعلم منه وربي يحفظ الجميع.