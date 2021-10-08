مبارك الخالدي



أكد مدرب منتخبنا الوطني للناشئين محمد الفيلكاوي أن المنتخب بحاجة إلى إعادة ترميم قبل خوض منافسات بطولة غرب آسيا.



وفي اتصال هاتفي مع «الأنباء» لفت الفيلكاوي إلى أن «الأزرق الصغير» حقق مكاسب وفوائد فنية عديدة من معسكر الإمارات والذي شهد وديتين مع نظيرنا الإماراتي رغم الخسارة (0-4 و0-1)، مضيفا: «الغاية من التجارب الودية اكتشاف مواضع الخلل والضعف والقوة والعمل على تقويمها وإصلاحها، إذ لا فائدة من تحقيق فوز وهمي لا يحقق أهدافنا الحقيقية»، لافتا إلى ان الجهازين الفني والإداري طلبا مباراة ثالثة قبل التوجه إلى جدة لخوض منافسات غرب آسيا المقررة في 14 من الشهر الجاري لاستكمال عملية الإصلاح الهيكلي التي تتم بالفريق حاليا.



وأوضح: «الكل يعلم أنني تسلمت مهمة القيادة الفنية قبل أيام معدودة من السفر إلى الإمارات خلفا للمدرب الاسباني كراسكو وذلك بعد انتدابي من الجهاز الفني لمنتخب الشباب، وكانت المباراة الأولى أمام الإمارات صعبة على منتخبنا لاختلاف الأسلوب والفكر بين ما تعلمه لاعبونا خلال قيادة المدرب الإسباني وبين ما أريد تنفيذه داخل الملعب، ولكن للأسف اكتشفنا أن المنتخب بحاجة ماسة إلى إعادة ترميم خصوصا في الجانب الدفاعي بالكامل وأيضا في وسط الملعب بينما هناك ضعف واضح في الجوانب التكتيكية الأساسية».



ومضى قائلا: «عملنا في المباراة الثانية على علاج بعض الأمور وإيجاد الحلول عبر إعادة توظيف اللاعبين وتدويرهم وبالفعل تحسن الأداء بشكل كبير ونجحنا في مجاراة المنتخب الشقيق وكنا الأفضل من الناحية الهجومية وأهدرنا العديد من الفرص كما تحسن الجانب الدفاعي حتى ان الهدف الذي تلقاه مرمانا كان مع الدقيقة 98 ومن تسلل واضح».



وأشار الفيلكاوي إلى انه وفي كل الأحوال لن نتخلى عن الأزرق الواعد فلدينا مجموعة لافتة من اللاعبين ذوي الفكر العالي والحماس والرغبة وروح المنافسة الشريفة فيما بينهم لتمثيل المنتخب وكل ما ينقصهم هو التوظيف الصحيح لقدراتهم وكثرة المباريات مع تصحيح الجوانب الفنية وتعزيز الجانب البدني لتظهر قدراتهم الحقيقية في التنظيم والتمركز، وهذا ما فعلناه بشكل عاجل، إذ أشركنا أحد لاعبي خط الوسط قلب دفاع وأحد المهاجمين ظهيرا ايمن، كما نجحنا في إعادة بناء الخط الخلفي بالكامل مع معالجة بعض الأمور الفنية في خط الوسط ونأمل أن يضع منتخبنا قدميه على جادة الصواب بعد هذه الإصلاحات ليقدم افضل ما لديه في المباريات المقبلة.