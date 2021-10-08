مفرح الشمري



ضمن جولاته على المؤسسات الثقافية، تفقد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مقر مجلة العربي صباح امس للاطلاع على مستجدات إقامة المعرض الدائم للمجلة ومتابعة تطورات البنية التحتية والمنظومة المتبعة في إثراء وتطوير تناول المجلة للقضايا الثقافية التي تهم المواطن العربي بقيادة القائمين عليها.



وعبر الوزير عبدالرحمن المطيري عن سعادته بهذه الزيارة للاطلاع على آخر التطورات في مشروع المعرض الدائم للمجلة وكذلك تطوير البنية التحتية.



وأضاف قائلا: سررت بالعرض المرئي الذي شاهدته في المجلة وقد عقدت اجتماعا مع المسؤولين في المجلس الوطني لسرعة انجاز المشروع، وقد سررت لهذه الجهود الكبيرة، وأنا فخور بالطاقات الشابة التي قدمت مقترح مشروع تصميم معرض مجلة العربي الدائم وحماسهم الكبير في ترجمة خططهم الجميلة، آملا أن يتم انجاز المشروع في أسرع وقت لاسيما أن المجلة لها تاريخ كبير وقراء في مختلف أنحاء العالم ولا يمكن أن يتم إلغاؤها لأن هذه هدية الكويت للعرب والمجلة ستستمر، وذلك تطبيقا لما قاله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، ان مجلة العربي هي هدية الكويت للعرب، لذلك كل ما يثار عن التفكير في الغائها غير صحيح.



وكشف الوزير عن ان المعرض الدائم سيتضمن قاعة لورش التدريب وقاعات خاصة للمؤتمرات الصحافية واللقاءات، وقد تحدث مع المسؤولين عن المشروع وضرورة إنجازه بسرعة لأن عنصر الوقت مهم جدا.