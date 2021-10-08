حنان عبدالمعبود



غادر الكويت أمس الجرحى اللبنانيون الذين كانوا يعالجون في مركز البابطين للحروق وجراحة التجميل، جراء انفجار خزان الوقود في مدينة عكار.



وبهذه المناسبة، قال مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.أحمد الشطي في تصريح صحافي إنه ومدير مستشفى ابن سينا د.عباس رمضان كانا في وداع الجرحى اللبنانيين نيابة عن وزير الصحة وكافة العاملين في الوزارة.



وأضاف الشطي أن الجرحى عبروا عن شكرهم العميق للكويت ووزارة الصحة على حسن الضيافة، وقدموا خالص شكرهم وتقديرهم للكويت أميرا وحكومة وشعبا على الحفاوة والرعاية الطبية الكبيرة التي حظوا بها طوال فترة إقامتهم منذ 23 أغسطس، كما أشادوا بالفريق الطبي المعالج والتواصل الأخوي الكبير سواء من أبناء الجالية اللبنانية أو إخوانهم الكويتيين.



وذكر أن الكويت استقبلت في السابق عشرات من ضحايا الحروق سواء في العراق أو اليمن أو غيرهما، لافتا إلى أن ذلك ليس بجديد على إنسانية الكويت والعلاقة الخاصة التي تجمعها مع لبنان الشقيق.



والجدير بالذكر أن الكويت استقبلت يوم 23 أغسطس الماضي 6 من جرحى حادث انفجار خزان وقود في قضاء عكار شمالي لبنان، للعلاج من حروق تتراوح بين 50 و80%.