

في تعليق له حول انتشار مقطع فيديو بخصوص «عدم استجابة مستشفى الأحمدي لحالة طارئة»، قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري: إن ما يحدث في مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت استمرار للتخبطات الإدارية، سيكون لنا ضدها وقفة وكل من وقف خلفها بالبراهين بعدم صحة ما تم الادعاء به بعدم قبول الحالات الطارئة.



وشدد الهاجري على أن الحالات الطارئة وأرواح البشر ليست مجالا للبيانات وإخلاء المسؤوليات، ومن هذا المنطلق فإن الاتحاد يمهل الإدارة أسبوعا لمعالجة التخبطات، وعلى كل قيادي تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين وصحتهم في المستشفى التي تزخر بالعديد من الكفاءات الوطنية.



وأكد أن اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات قام بإبلاغ المسؤولين عن جميع التخبطات الإدارية في المستشفى منذ فترة ولم تتم الاستجابة لها. وكانت شركة نفط الكويت قد أصدرت بيانا الأربعاء ردا على فيديو أخلت فيه مسؤولياتها تجاه الحالات الطارئة خارج مدينة الأحمدي، وهو ما أثار حفيظة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات البترول ليؤكد أن هذا الكلام غير دقيق وأرواح البشر أمانة خاصة وإن كانت الحالات طارئة.