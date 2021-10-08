أحمد خميس



أكد مصدر أمني أن قطاع شؤون الإقامة لم يصله حتى نهاية دوام امس الخميس أي تعليمات بخصوص تجديد إقامات العمالة الوافدة التي تخطت 60 عاما ولم يجدد لها لكونها غير حاصلة على مؤهل جامعي، لافتا الى انه سيتم التمديد للمستفيدين من القرار حتى صدور الإلغاء رسميا.

وقال المصدر: نحن كقطاع شؤون إقامة ننتظر أي تعليمات ترد من قبل وزارة الداخلية، حيث يتم فتح باب تجديد الإقامات، وغلقه من قبل إدارة نظم المعلومات في الوزارة ، لافتا الى جاهزية القطاع في استقبال جميع معاملات تجديد إقامات الوافدين بمن فيهم فوق الستين شريطة وجود تعديل في سيستم المعاملات المبرمجة الكترونيا.

وبشأن من سقطت إقاماتهم، قال المصدر: وجب ان نفرق بين من مازالوا في الكويت وهؤلاء يمكن متى ما جاءت تعليمات بفتح الباب لتجديد إقاماتهم ستجدد إقاماتهم بعد دفع الغرامات أو صدور قرار أو قانون لإعفائهم، مستبعدا الإعفاء، أما من غادروا فقد سقطت إقاماتهم بنسبة 98% ولن تسمح «الشؤون» بصدور إذن عمل جديد لهم.