ليلى الشافعي



أهدى مركز المخطوطات والتراث والوثائق، مكتبة الصباحية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية 35 مجلدا (مصورا) لإعداد مجلة المنار النادرة (لصاحبها رشيد رضا)، بالإضافة إلى نشراته ومطبوعاته.



جاء ذلك على هامش محاضرة القاها د. محمد فلاح الهاجري تحت عنوان «أهمية المخطوطات في التراث الإسلامي والعربي» حضر فعالياتها وشارك في مداخلاتها د.محمد بن إبراهيم الشيباني رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق، بدعوة من السيد طراد نهار العنزي مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية.



وقد أشاد العنزي ود. الهاجري بدور المركز بصفته احدى المرجعيات المهمة في الكويت والمنطقة فيما يتعلق بالمخطوطات وعلوم التاريخ والتراث الكويتي والإقليمي والعربي والدولي، مشيرين إلى استفادة الكثيرين من تسهيلاته وخدماته المقدمة للباحثين وطلبة العلم في دراساتهم ومؤلفاتهم.



وتطرق المحاضر د.الهاجري إلى محاور عدة متعلقة بالمخطوطات وعلومها وفنونها، وتناول سبل المحافظة عليها من التلف وسوء الحفظ، مبينا أهمية عمليات الترميم للمخطوط، تطرق في حديثه إلى أنواع الورق المستخدم في المخطوطات، وأنواعه في الحقب القديمة والحديثة، مشيرا إلى أنواع الأحبار المستخدمة في فترة، وادوات الكتابة عبر الأزمنة وتطورها، وهي مما يساعد على تحديد عمر المخطوطة، ويكشف عن زيفها أو أصالتها وقدمها، غيرها.



وأعقبت المحاضرة مداخلات الجمهور الكبير من الجنسين المتواجد في القاعة، كما ألقى ذوو الاختصاص في علوم التراث بدلوهم وملاحظاتهم، وشارك د. محمد بن إبراهيم في جانب منها، مما اسهم في زيادة الوعي بشأن أهمية علم المخطوطات وما يتعلق به من علوم أخرى.



ومن ضمن الحضور الذي شارك بالتواجد على هامش المحاضرة السادة: طراد نهار العنزي مدير إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، وفريد العلي رئيس مركز الكويت للفنون الإسلامية، وخالد واصل المطيري مراقب المكتبات في إدارة المخطوطات، وفيصل الشاهين مراقب المخطوطات - إدارة المخطوطات والمكتبات، ووحيد الساير رئيس قسم الحاسب والمعلومات في مركز المخطوطات والتراث والوثائق.