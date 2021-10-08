بدأت في جمعية إحياء التراث الإسلامي العديد من دورات تحفيظ القرآن الكريم الموجهة للنساء والفتيات من خلال اللجان والأفرع التابعة لها، ومن ذلك دورة خريفية ينظمها مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم التابع للجنة العمرية وإشبيلية النسائية، والتي تضم العديد من الحلقات الموجهة للأمهات والفتيات في مرحلة الثانوية والجامعة، بالإضافة لطالبات الروضة وحتى الرابع، وستكون الدراسة فيها من الساعة (5-7) مساء أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.



ولإخراج كوكبة من حفاظ كتاب الله تعالى، ولتعلم الطريقة الصحيحة أثناء تلاوته والتعرف على أحكامه وشرائعه من خلال تفسير معانيه، وليسهل على من ختم القرآن أن يراجعه بإتقان نظم مركز الفرقان لتحفيظ القرآن في لجنة سعد العبدالله النسائية دورة خريفية ستستمر حتى نهاية هذا العام إن شاء الله، والدراسة فيها مقسمة على يومي الأحد والثلاثاء من كل أسبوع لجميع الفئات العمرية من الساعة (4 - 6) مساء.



وحرصا على متابعة حفظ سور القرآن الكريم، وتعليم الأطفال مبادئ اللغة العربية بمخارجها الصحيحة نظم مركز الفرقان التابع للجنة الفيحاء النسائية دورة في حفظ القرآن الكريم، ودورة القاعدة النورانية.



كما افتتحت لجنة الجهراء النسائية مركزا للمتميزات تقام فيه دورات تأسيسية لطالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة لرفع المستوى التعليمي لديهن وتأهيلهن للحصول على الدرجات العالية في مواد اللغة العربية



والانجليزية والرياضيات، والدوام في هذا المركز من الساعة (4 - 9) مساء يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من قبل معلمات لديهن الكفاءة والقدرة على إيصال المعلومات التي تفيد الطالبات.



ومن تلك المراكز التي أقامتها الجمعية أيضا مركز التميز والنجاح في لجنة صباح الناصر النسائية لتأسيس اللغة العربية والانجليزية للأولاد والفتيات من سن (5 - 7) سنوات، والدراسة فيه يومي الأحد والأربعاء من الساعة (4.30 - 8) مساء، وذلك بهدف تعزيز القدرات المعرفية ومهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال وزيادة القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة.



وقد دعت جمعية إحياء التراث الإسلامي النساء والفتيات إلى التسجيل في مثل هذه الدورات والحلقات لما لها من دور كبير في تنشئتهن على كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وعملا، الأمر الذي سيعود عليهن وعلى مجتمعهن بالنفع والفائدة بإذن الله تعالى.