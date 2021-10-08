تدرس الحكومة في ليتوانيا تقديم الأموال لمن تفوق أعمارهم 75 عامًا لتشجيعهم على الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن الحكومة قد تقدم مائة يورو لكل شخص لدفعه للحصول على اللقاح ما قد يكلفها حوالي 27 مليون يورو، في حال وافق البرلمان على الخطة.

وتظهر الإحصاءات أن ثلث من تفوق أعمارهم 75 عامًا في ليتوانيا لم يحصلوا على اللقاح بعد، وهي إحدى أسوأ الإحصاءات في أوروبا، كما تابعت الشبكة أن من حصلوا على اللقاح بالفعل سيمكنهم الحصول على الحافز المادي حال حصلوا على جرعة تنشيطية.