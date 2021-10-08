نعت وزارة الإعلام المغفور له بإذن الله تعالى فيصل الحجي بوخضور وزير الإعلام الأسبق والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد رحلة عطاء وطنية ممتدة تقلد خلالها العديد من المواقع الرسمية الرفيعة.

ونقلت المتحدث الرسمي باسم وزارة الاعلام أنوار مراد في بيان صحافي اليوم الجمعة تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إلى أسرة الفقيد والأسرة الإعلامية ومحبيه جميعا، سائلا المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفقيد تقلد منصب وكيل وزارة الاعلام من سنة 1993 إلى 1999 ثم وزيرا للإعلام بالوكالة من 4 يناير 2005 حتى 30 مارس 2005، وترك خلال هذه الفترة بصمات مضيئة في خدمة الإعلام الرسمي بالكويت وجهودا بارزة للنهوض به في جميع مجالاته.