ذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بقوة الإطفاء العام بشأن ماذكر في بعض مقاطع الفيديو التي أظهرت أحد المتقدمين لدورة مشغل آلية إطفاء وتداولت في مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ توضح الإدارة بأن المذكور رفض اجراءات فحص النظر المقرره لاستكمال إجراءات القبول وقام بالتطاول على بعض منتسبي ادارة تدريب قوة الإطفاء وهددهم ماجعلهم يضطرون للتوجه الى مخفر الشرطة لتسجيل قضية إهانة موظف وتهديد ، ولكن عند حضور ولي أمره تم التراجع عن تسجيل قضية بحقه تقديرا الى والده الذي تعهد بعدم تعرض ابنه لهم.

وختمت ادارة العلاقات العامة والاعلام بيانها بأن أبواب قوة الإطفاء العام دائما مفتوحة للجميع وترحب بأي مواضيع وشكاوى تسير وفق الأطر القانونية ، كما ان قوة الإطفاء العام تحتفظ بحقها لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يسيئ إليها والى منتسبيها.