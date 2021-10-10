أسامة دياب



قام عمدة الحي المالي لمدينة لندن ألدرمان وليام راسل بزيارة إلى الكويت، حيث التقى كلا من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير المالية خليفة حمادة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار غانم غنيمان ورئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الوطني ناصر الساير ورئيس مجلس إدارة هيئة أسواق المال أحمد الملحم، كما قام بالتحدث إلى أعضاء اتحاد مصارف الكويت خلال الفعالية العامة المشتركة التي أقيمت خلال زيارته.



وقالت السفارة البريطانية في بيان لها ان زيارة عمدة الحي المالي تهدف إلى تسليط الضوء على مؤتمر تغير المناخ 26 المقبل للأمم المتحدة، الذي سيعقد في غلاسكو في وقت لاحق من هذا العام حيث يعد جدول أعمال المؤتمر ذا أهمية كبيرة في تحديد الوجهة التي يجب اتباعها والحصول على الالتزامات من جميع الدول لمعالجة أسوأ آثار تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة أو أقل، كما سلط عمدة الحي المالي الضوء على خبرة المملكة المتحدة والابتكار في مجال التمويل المستدام وكيف يمكن لهذه الخبرة مساعدة قطاع الخدمات المالية الكويتي لإطلاق العنان للفرص الهائلة التي يوفرها التحول الأخضر.



كما عزز الفرص لشركات الخدمات المالية والمهنية البريطانية التي تتخذ من الكويت مقرا لها وأكد من جديد على العلاقة المهمة بين البلدين الصديقين.



وقالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بليندا لويس «إن زيارة عمدة الحي المالي إلى الكويت تسلط الضوء على التعاون الوثيق بين الكويت والمملكة المتحدة في مجال الخدمات المالية والمهنية، مشيرة الى ان مؤسسة مدينة لندن، التي يرأسها عمدة الحي المالي، لديها تاريخ رائع يعود إلى قرون مضت وما زالت مدينة لندن مدينة عالمية نابضة بالحياة ومليئة بالموهبة وتعتبر لندن والكويت رائدتان عالميا في النظرة المستقبلية، وتحرصان على الشراكة مع الآخرين لمشاركة الخبرة والمهنية الرائدة على مستوى العالم».