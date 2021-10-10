أعربت وزارة الخارجية عن «إدانة واستنكار الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد امن المملكة ‏العربية السعودية الشقيقة عبر استهداف مطار الملك عبدالله بمدينة جازان بمقذوف».



‏وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.



واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.



كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة قندوز بجمهورية أفغانستان الإسلامية وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



‏وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها موقف الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والارهاب ‏بكل أشكاله وصوره.



وتقدمت الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.