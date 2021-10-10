محمد راتب



دشنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المرحلة الثانية لحملة «تشجير الكويت» في محافظة مبارك الكبير أمس، وذلك بحضور المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف ومحافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري وقرابة 400 متطوع من أصحاب المبادرات في طريق خالد يوسف المرزوق، حيث تمت زراعة 220 شتلة «سدر» والتي تم اعتمادها بدلا من شجر النخيل في تجميل الطرقات لاستدامتها وقلة تكلفة زراعتها وصيانتها وحاجتها الي المياه على ان تستمر الحملة حتى الحدود الشمالية والجنوبية.



وفي هذا السياق، قال الشيخ محمد اليوسف ان الحملة جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء على ان تبدأ داخل المناطق السكنية وحتى الحدود الشمالية والجنوبية، داعيا المواطنين والمقيمين الى دعم الحملة والمشاركة وان يزرعوا شجرة في أي مكان يرونه مناسبا، مثمنا دور المتطوعين وبيت التمويل للمساهمة بالحملة، مطالبا القطاع الخاص بمزيد من الدعم لأجل الكويت وأهلها.



بدوره، قال محافظ مبارك الكبير اللواء متقاعد محمود بوشهري انه سعيد بالمشاركة في الحملة الوطنية لتشجير بلدنا الحبيب الكويت وكذلك مشاركة أبنائنا من المتطوعين الذين يتحملون الدور الأكبر في استمرار الحملة ونجاحها، لافتا إلى ان ذلك يدل على حبهم وولائهم لأرضهم ولقيادتهم السياسية، مشيدا بدور «الزراعة» ومديرها العام في إبراز هذه الحملة وتزويدها بما تحتاج إليه من شتلات وأشجار، لافتا الى ان المحافظة لديها خطة لتشجير شوارع ودورات أبوفطيرة باعتبارها منطقة جديدة مع الاستمرار في النظر الى حاجة المناطق الأخرى.