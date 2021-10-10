أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن فوزه بجائزة «أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية»، وهي جائزة مرموقة على مستوى العالم ضمن النسخة الحادية والثلاثين من جوائز مجلة «برايفت بانكر إنترناشيونال» لعام 2021.



وتمنح المجلة العالمية هذه الجائزة بناء على تكيف المؤسسات المالية مع تحولات الأسواق والتكنولوجيا في اقتصاد ما بعد كوفيد-19، وتقديرا لاستراتيجيات الاستثمار المسؤولة اجتماعيا وقدرة هذه المؤسسات على تعزيز إيراداتها أثناء التداعيات الاقتصادية غير المسبوقة التي سببتها الجائحة. وتشمل مجالات التقييم الرئيسية الأخرى للبنوك الابتكار الرقمي واعتماد التكنولوجيا لتعزيز تجربة العملاء.



كما تقوم لجنة تحكيم مستقلة بتقييم كل مشاركة وتصنيف، ليتم بعدها جمع إجمالي الدرجات ومقارنتها بمعايير أخرى لتحديد المؤسسة الفائزة.



وأعرب رئيس تكنولوجيا المعلومات للمجموعة في «بيتك» هيثم التركيت، عن اعتزازه باختيار «بيتك» أفضل بنك خاص للخدمات المالية الإسلامية لعام 2021، مشيرا إلى أن فوز البنك بهذه الجائزة المرموقة يؤكد نجاحه في تطوير أفضل الحلول المصرفية والمالية المبتكرة، وريادته عالميا كمؤسسة مالية إسلامية، فيما يعكس قدرته على تعزيز أدائه المالي ومرونته العالية خلال الجائحة.



وأكد أن الجائزة تأتي تتويجا لجهود «بيتك» في توفير خدمات مالية إسلامية عالية الجودة، لاسيما بعد النجاحات المهمة التي حققها «بيتك» وساهمت في الارتقاء بصناعة الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى حرصه على تطوير الخدمات في صناعة التمويل الإسلامي.



وأضاف التركيت: رغم الظروف الاستثنائية التي فرضها واقع الجائحة على الاقتصادات والأسواق، فإننا انفردنا في إطلاق العديد من الخدمات الرقمية خلال عامي 2020 و2021، مثل خدمة التوقيع الإلكتروني لمعاملات التمويل الشخصي كأول بنك في الكويت، كما كان «بيتك» أول من يطبق تقنية جديدة على مستوى العالم للطباعة الفورية للبطاقات المصرفية في غضون 3 دقائق دون طلب مسبق، بالإضافة إلى ما سبق، يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات الإلكترونية عبر القنوات المختلفة كتطبيق الموبايل KFHonline، وفروع KFH Go والموقع الإلكتروني وغيرها من القنوات البديلة.



وأوضح أن فوز «بيتك» مستحق عن جدارة بفضل الإسهامات الواضحة التي حققها في تطوير الخدمات المالية الإسلامية وابتكار المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بكل كفاءة وفاعلية ومواكبة أحدث التقنيات التمويلية والمصرفية.



وأكد التركيت أن الجوائز العالمية التي حصدها «بيتك» هذا العام تؤكد نقاط القوة الرئيسية التي يتمتع بها، فالبنك يزخر بالأنشطة القوية والمتنوعة المتوافقة مع الشريعة، ولديه مستويات سيولة عالية، إلى جانب الانتشار الجغرافي للمجموعة، بالإضافة إلى الخدمات الاستثمارية والمصرفية المتنوعة التي تتبنى أحدث التقنيات والمعايير المالية العالمية. وذكر أن «بيتك» حقق قفزات نوعية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، من خلال تبني أحدث ابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن تبوؤ مكانة رائدة في سوق الصكوك الإسلامية والخدمات المالية.



من جانبها، أشارت مجلة «ميد» الى ان «بيتك» «حقق بإرثه كأول بنك إسلامي يتم تأسيسه في الكويت، إنجازات كبيرة خلال 44 عاما من مسيرته. ونظرا إلى أنه البنك الإسلامي الوحيد الذي يغطي العديد من الأسواق الدولية، فهو قادر على تقديم خدمات فريدة لعملائه».



تجدر الإشارة إلى أنه يتم تقديم الإصدار الحادي والثلاثين من جوائز مجلة برايفت بانكر إنترناشيونال، التي تم تنظيمها بالتعاون مع ميدل إيست إيكونوميك دايجست (ميد)، والشركة الأم غلوبل داتا.