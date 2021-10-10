أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية حصلت عليها «الأنباء»، عن أن شركة نفط الكويت وقعت 12 عقدا بقيمة 45 مليون دينار خلال شهر سبتمبر الماضي مع شركات محلية وأجنبية لتنفيذ مشاريع خلال العام الحالي وبعضها يمتد لأعوام لاحقة. وفي التفاصيل، أظهرت البيانات أن أكبر عقد بقيمة 30.8 مليون دينار، وهوخاص بتقديم خدمات التمريض في مستشفى الأحمدي التابع للشركة، حيث تم توقيع العقد مع إحدى الشركات المحلية، فيما تم توقيع عقد آخر بقيمة 3.3 ملايين دينار لإجراء صيانة كهربائية في مرافق المستشفى. وذكرت أنه تم توقيع عقد آخر بقيمة 3.6 ملايين دينار مع المجموعة المشتركة للمقاولات لتنفيذ خط أنابيب وتدفق في شمال الكويت، فيما تم توقيع عقد بقيمة 4 ملايين دينار مع شركة هاليبرتون لتوفير نظام إلكتروني خاص بعمليات الحفر في الكويت.