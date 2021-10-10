للمرة الثانية خلال أسبوع واحد وبعد زلزال الاثنين الماضي، سجلت الشبكة الوطنية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية أمس السبت زلزالا بقوة 4.8 بمقياس ريختر غربي ايران.



وقالت الشبكة في بيان صحافي ان هذا الزلزال حدث في تمام الساعة 2.16 صباحا بتوقيت الكويت على عمق 10 كيلومترات بباطن الارض ويبعد عن مدينة الكويت 290 كيلومترا، فيما كان زلزال الأسبوع الماضي على بعد 360 كلم من المدينة.



وكانت إيران أعلنت أمس السبت أن زلزالا بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب غربي البلاد دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وذكر مركز رصد الزلزال التابع لجامعة طهران في بيان ان الزلزال ضرب مدينة (كوهرنك) التابعة لمحافظة (جهار محال وبختياري) عند الساعة الثانية و46 فجرا (بالتوقيت المحلي) وعلى عمق سبعة كيلومترات من سطح البحر.