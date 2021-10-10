فرز المرشحين لمنصبي وكيلي التخطيط والخدمات الطبية المساندة لرفع أسماء مستوفي الشروط إلى الديوان



حنان عبد المعبود



كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة أن التدوير المزمع تطبيقه في الوزارة قريبا سيشمل عددا من مديري المناطق الصحية والمستشفيات والإدارات المركزية والفنية وغيرهم.



وبين المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن هناك وظائف ستستجد في عدد من الإدارات والأقسام التي تم استحداثها بالهيكل الوظيفي الجديد للوزارة، والذي تم بحثه مؤخرا من قبل ديوان الخدمة المدنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة، لافتا إلى أنه بعد عدد من الاجتماعات استقر الأمر على تعديل واستحداث مسميات وظيفية جديدة ودمج لبعض القطاعات والإدارات.



وبين المصدر أن العمل بالهيكل الوظيفي الجديد سيبدأ بعد الإعلان عن حركة التدوير المنتظر إجراؤها خلال الفترة المقبلة، حيث يرتبط التدوير وتطبيق الهيكل الجديد بعدد من الأسماء التي ستدخل ضمن الاستحداث بعد تسكينها بالمرشحين الجدد.



وبالنسبة لوكيلي الوزارة المساعدين الشاغرين، وهما وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط والجودة، وكذلك الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، حيث خلا الأول بعد انتهاء فترة العمل بمرسوم التجديد للدكتور محمد الخشتي، والثاني بعد صدور قرار تعيين د.فواز الرفاعي أمينا عاما لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية منذ ما يقارب عامين، ذكر المصدر لـ «الأنباء» أن هناك العديد من الأسماء المرشحة لهذين المنصبين.



وبين أن الأسماء المرشحة سيتم استعراضها والتأكد من مدى أحقية كل منها تمهيدا لرفع أسمائهم إلى مجلس الخدمة المدنية لاعتماد من تنطبق عليهما الشروط.