حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند فتح باب التسجيل لتلقي الجرعة المنشطة (الجرعة الثالثة) من لقاح (كوفيد19) للفئات العمرية 18 سنة وما فوق.



وأوضح د.السند في تصريح صحافي، أن مواعيد تقديم هذه الجرعة ستكون بحسب أولوية فئات ذوي الاختطار ووفق الكميات المتاحة من اللقاحات، على أن يكون قد مضى فترة تزيد على ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ذاته.

وأكد حرص الوزارة على توفير أفضل سبل الحماية ضد مرض (كوفيد-19) وضمان عودة آمنة مستقرة للحياة الطبيعية، متمنيا للجميع موفور الصحة والسلامة.



من جانب آخر، جددت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مرة اخرى مطالبتها لوزارة الصحة بإلغاء شرط ايقاف الدروس وحلقات تحفيظ القرآن الكريم والأنشطة الثقافية في المساجد مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.



وأوعزت وزارة الاوقاف والشؤون الاإسلامية مطالبتها تماشيا مع مراحل عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها وانخفاض عدد الإصابات بفضل الله ثم بجهود وزارة الصحة وتوفير اللقاحات المعتمدة المضادة لفيروس كورونا وتكاتف جميع أجهزة الدولة.



وأفادت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، بأن هذه الأمور تستدعي عودة المساجد تدريجيا أيضا مع كل مرحلة.