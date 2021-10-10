القاهرة - ناهد إمام



قال د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تشغيل محطة محولات كهرباء مدينة قنا الجديدة سعة (2.40 م.ف.أ) جهد 66/22 ك - ف، قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل لخدمة المناطق المختلفة، موضحا أن المحطة تم تنفيذها بتكلفة 132 مليون جنيه، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستهدفة، وزيادة الخدمات لأهالينا بالصعيد.



من جانبه، لفت م.رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من جميع الاختبارات الخاصة بالمحطة لجميع التركيبات والاختبارات الأخرى، وذلك بحضور مسؤولي الشركة المنفذة وجهاز المدينة ووزارة الكهرباء، ضمن سلسلة من محطات المحولات الجديدة لدعم الشبكة القومية على مستوى الجمهورية لتلبية متطلبات خطط التنمية والامتدادات العمرانية بمختلف المحافظات.



من جهة أخرى، وأكد الجزار أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، من أهم المشروعات القومية التي يجري تنفيذها حاليا، وتهدف لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع مختلف شرائح الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية لجميع المواطنين الراغبين، المنطبق عليهم الشروط.



ووجه وزير الإسكان بضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، والالتزام بأعلى جودة في التنفيذ، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.



وكان د.عاصم الجزار، قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.