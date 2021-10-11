أعلنت وزارة الأشغال العامة تعاملها مع 2944 بلاغا تتعلق بإصلاحات الطرق والشبكات في شهر سبتمبر الماضي، مبينة أن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة بلغ 2761 شكوى في حين بلغ عدد الشكاوى التي يجري العمل بها 183 شكوى.



وقالت الوزارة في بيان صحافي الأحد إنها تقوم بفتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعة الشكاوى والبلاغات التي تقع ضمن اختصاصاتها وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ والتي بدورها تتعامل بالسرعة المطلوبة مع هذه الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في جميع المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.



وأكدت حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة عبر البلاغات الهاتفية المباشرة من الخط الساخن 150 أو عبر رقم «الواتساب» الخاص بطوارئ الأشغال 93333150.