قالت المتحدثة الرسمية ومديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان إدارة علاقات العمل التابع لقطاع حماية القوى العاملة تلقت بلاغا من مركز شرطة الفروانية يفيد بوقوع إضراب عمالي لإحدى الشركات بنطاق محافظة الفروانية في تمام الساعة الثامنة والنصف صباح أمس، حيث قام نحو 300 عامل بالإضراب احتجاجا على عدم تلقيهم رواتب لأكثر من 3 شهور فضلا عن دفع مبالغ مالية لتجديد الإقامات.

وذكرت المزيد ان ممثلي إدارة علاقات العمل قاموا بالتحرك على الفور إلى مقر الإضراب، حيث تم تسجيل محضر بالواقعة وأسبابها بعد الاستماع لشكاوى العمال ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة لإزالة أسباب الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.