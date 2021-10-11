أثارت تصريحات وزير الصناعة السوري زياد صباغ حول عدم تأثير زيادة اسعار الاسمنت على السوق العقاري استياء واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي،



وقال صباغ في تصريحات نشرتها جريدة «الوطن» السورية تعليقا على ارتفاع سعر الاسمنت أكثر من مرة هذا العام، إن الغاية من ذلك ليست تحقيق أرباح لكن الموضوع مرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج مثلا الفيول ارتفع بقرارات من وزارة النفط، وبالتالي هذا الارتفاع سوف ينعكس على الإنتاج ونسبة الربح قدرت بـ 8% فقط.



وأكد أن «ارتفاع أسعار الاسمنت ليس هو الأساس في ارتفاع أسعار العقارات وليس له انعكاس كبير على سوق العقارات، لأن مادة الاسمنت ليست هي الوحيدة في العقارات للأسف لدينا ثقافة متداولة وخاطئة هي ارتفاع سعر مادة ينعكس على كل المواد وكذلك ارتفاع سعر المازوت يرفع أسعار كل المواد وهكذا».



وقال معلق يدعى مثنى «تحليلك منطقي بالنسبة لارتفاع سعر الاسمنت،لان الاسمنت يدخل في صناعة العجة مع البيض والبصل والبقدونس».



بدوره، قال سهيل «كل ما رفعوا سعر مادة يقولون لن تؤثر مواد البناء والاسمدة والعلف والمازوت وهل يتكلمون بجد ام انهم لا يفقهون في هذه الامور».



وذهب عبدالحكيم أبعد من ذلك وعلق:«معك حق..وكمان ارتفاع الحديد مالو علاقة بارتفاع العقارات..بس بظن ارتفاع سعر الهوا هوي يلي دخلو».