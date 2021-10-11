في إطار الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابية في البلدية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية، كشفت إدارة العلاقات العامة عن تنفيذ الفريق الرقابي التابع للجنة الصحية بالأحمدي جولات ميدانية نهاية الأسبوع الماضي على المجمعات التجارية والأسواق الموازية ومحلات التجزئة بمنطقة الفحيحيل للتأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية والاجراءات الاحترازية بهدف تحقيق المناعة المجتمعية.



وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية المحافظة سعد الشيبة حرص البلدية على تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالاشتراطات الصحية من خلال تنفيذ جولات ميدانية صباحية ومسائية بمنطقة الفحيحيل للتأكد من التزام المحلات والمجمعات التجارية والأسواق الموازية بتطبيق الاشتراطات الصحية لتحقيق المناعة المجتمعية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها نهاية الأسبوع الماضي على المحلات والأسواق الموازية ومحلات التجزئة أسفرت عن تحرير 38 مخالفة الالتزام بالاشتراطات الصحية ما بين عدم لبس الكمام وتباعد اجتماعي.



ودعا الشيبة أصحاب المحلات للالتزام بلوائح وأنظمة البلدية واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية حرصا على صحة وسلامة الجميع وتجنبا للمخالفة والغرامة.