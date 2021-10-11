أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف، أهمية الخيار الديموقراطي كطريق لتعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية بجميع المجالات حتى يستعيد العراق مكانته، مشيرا إلى أن أمن واستقرار البلاد من أمن واستقرار الخليج. وأعرب الحجرف - وفقا لبيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) امس - عن تمنياته للعراق والشعب العراقي الشقيق بنجاح العملية الانتخابية. يذكر أن بعثة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تشارك بوصفها مراقبا في الانتخابات التشريعية العراقية، حيث اطلعت على سير عملية الانتخاب في عدد من مراكز الاقتراع، وتأتي هذه المشاركة تعزيزا لما تشهده العلاقات المميزة بين دول المجلس التعاون والعراق.