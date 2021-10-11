جاءت الكويت في المركز الثالث عربيا في قائمة أقوى جواز سفر على مستوى العالم لعام ٢٠٢١ بينما حلت بالمركز الـ 61 عالميا، فيما سبقتها مباشرة دولة قطر بالمركز الثاني عربيا (الـ 60 عالميا) بينما تصدرت القائمة عربيا الإمارات العربية المتحدة (المركز الـ 16 عالميا).



وجاء في المركز الرابع على مستوى العالم العربي الجواز البحريني (المركز الـ 69 عالميا) فيما حل الجواز العماني خامسا عربيا (71 عالميا) والجواز السعودي سادسا عربيا (72 عالميا).



وجاء الجواز التونسي بالمركز السابع على مستوى العرب (78 عالميا) تلاه المغربي الثامن عربيا (85 عالميا) فيما جاء جواز موريتانيا في المركز التاسع على مستوى الدول العربية (٨٩ عالميا) ثم الجزائر العاشرة عربيا (96 عالميا).



وتستند هذه البيانات إلى ما جاء في أحدث تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة «هينلي وشركاءه»، ومقرها العاصمة البريطانية لندن.



وقد استندت الشركة التي تراقب على نحو منتظم جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر منذ عام 2006، في تقريرها هذا، إلى البيانات الحصرية التي حصلت عليها من «اتحاد النقل الجوي الدولي» (IATA).



وأشار التقرير إلى أن زيادة التدابير المشددة المفروضة على السفر والمستمرة منذ 18 شهرا، بالتوازي مع بدء جائحة فيروس كورونا، تسببت في فجوة في التنقل العالمي، تعتبر الأكبر منذ بدء عمل هذا المؤشر قبل 16 عاما.



ولا يأخذ مؤشر «هينلي وشركاءه» في الاعتبار التدابير المؤقتة المفروضة، واضعا إمكانية السفر الحالية جانبا.



وقد تصدر قائمة تصنيف جوازات السفر على مستوى العالم جوازا السفر الياباني والسنغافوري، إذ يتيحان السفر إلى 192 دولة من دون تأشيرة دخول. ويتفوقان بذلك على حاملي جوازات السفر الأفغانية بـ 166 وجهة سفر.



ويحتل جواز السفر الأفغاني أسفل مؤشر الـ 199 جواز سفر، حيث يمكن لحامليه الوصول إلى 26 دولة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.



وقد هيمنت دول أوروبا على المراتب الأولى ضمن القائمة حيث تحتل النمسا، والدنمارك، المرتبة الرابعة، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والبرتغال، والسويد، المرتبة الخامسة.



واحتلت نيوزيلندا المرتبة السادسة عالميا مع بلجيكا، وسويسرا. وكانت أعلنت هذا الأسبوع عن تخليها عن استراتيجيتها الخاصة بصفر كوفيد لصالح نظام شهادة اللقاح.



أما الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة اللتان تصدرتا قائمة هذا التصنيف عام 2014، فقد تراجعتا إلى المرتبة السابعة، وتتقاسمان هذه المرتبة مع جمهورية التشيك، واليونان، ومالطا، والنرويج، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول أو بالحصول عليها عند الوصول إلى 185 بلدا.



وتقع أستراليا وكندا في المرتبة الثامنة من هذا التصنيف، وهنغاريا في المرتبة التاسعة. أما ليتوانيا، وپولندا، وسلوفاكيا، فاحتلت المرتبة العاشرة مع مجموع 182 بلدا.