بحث الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صياغة الاستراتيجية الثقافية الخليجية (2020-2030) لعرضها في اجتماع وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون في دورته الـ25 والمقرر انعقادها غدا الاثنين (عن بعد).



وقال الناطق الرسمي للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة د.عيسى الانصاري في تصريح صحافي اليوم الاحد ان الاجتماع التحضيري لوكلاء وزراء الثقافة تناول عددا من الموضوعات الثقافية منها خطة الأنشطة الثقافية المعتمدة للأعوام 2021-2022 اضافة الى مناقشة لوائح وأنظمة العمل الثقافي المشترك.



وأضاف ان الاجتماع الذي شارك فيه الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبدالجليل ممثلا عن الكويت ناقش أيضا تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات الثقافية وتطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول مجلس التعاون.



وذكر الأنصاري انه من المقرر ان يصاحب اجتماعات وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون حفل تكريم للمبدعين الخليجيين والذي يقام بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لوزراء الثقافة عبر تكريم شخصيتين من كل دولة خليجية في مختلف المجالات الثقافية.